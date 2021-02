Miamiju ni uspelo presenetiti favoriziranih Clippersov

Goran Dragić je zaradi zvina gležnja izpustil peto tekmo, Miamiju pa predvsem v zadnji četrtini ni uspelo najti odgovorov za domače moštvo, ki je sicer igralo brez štirih standardnih igralcev prve peterke. Los Angeles Clippers je tri minute pred koncem tako s pomočjo delnega izida 17:6 prišel do neulovljivega vodstva s 117:105.

V domačem moštvu je blestel predvsem Marcus Morris starejši, ki je v manj kot 26 minutah igre dosegel 32 točk. Ob tem je kar pet drugih igralcev Los Angelesa, ki je zaradi poškodb bilo brez zvezdniškega dvojca Kawhija Leonarda in Paula Georgea, igrali pa so tudi brezPatricka Beverlyja in veterana Nicholasa Batuma, doseglo dvomestno število točk. V začetni postavi so tako ob centru Sergeu Ibakizačeli rezervisti Morris, Lou Williams, Reggie Jackson in Terance Mann. S klopi pa je predvsem pomagal hrvaški center Ivica Zubac, ki je dosegel 22 točk in osem skokov.

Glede na okoliščine se je trenerju Tyronnu Lueju po tekmi smejalo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Še naprej moramo igrati na pravi način, deliti žogo. Kot smo tudi v pretekli noči, ko smo imeli 31 podaj ob odsotnosti Kawhija in Paula," je dejal po tekmi. Za moštvo s Floride ni bil dovolj niti trojni dvojček Jimmyja Butlerja. Ta je dosegel 30 točk, 10 skokov in 10 podaj. Bam Adebayo je dodal 27 točk in 12 skokov. Za Miami je to 16. poraz v sezoni ob 11 zmagah. Moštvo je trenutno na 10. mestu v vzhodni konferenci.