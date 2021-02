Michael Jordan doniral dobrih 8 milijonov evrov za izgradnjo dveh novih klinik

To sicer ni prva tovrstna donacija 57-letnega Michaela Jordana ; že pred leti je poskrbel za dve kliniki v Charlottu, kjer nudijo osnovne zdravstvene storitve za ljudi brez (ustreznega) zdravniškega zavarovanja. Tudi tokrat je vse skupaj potekalo v sodelovanju s partnerjem Novant Health in tudi novi kliniki bosta namenjeni ljudem brez (ustreznega) zavarovanja. "Zelo sem ponosen, da sem znova partner Novant Health in da bomo razširili ta model klinik, s čimer bomo zagotovili boljšo zdravniško dostopnost v mojem domačem mestu," je Jordan dejal v izjavi za medije.

"Vsi bi morali imeti dostop do kvalitetne zdravniške oskrbe, ne glede na to, kje živijo in ali imajo zavarovanje ali ne," je prepričan Jordan. "Wilmington ima v mojem srcu posebno mesto in zares me veseli, da lahko vrnem skupnosti, ki me je vse življenje podpirala," je še dodal Jordan. Ta je znan kot človek, ki svoje premoženje rad deli z pomoči potrebnimi. Leta 2020 je bil po podatkih Philanthropy 50z 52 milijoni dolarjev (približno 43 milijoni evrov) na 31. mestu največjih dobrodelnežev v ZDA.