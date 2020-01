Michael Jordan o PSG-ju, LeBronu Jamesu in evropskih košarkarjih

"Evropski igralci v ligo NBA prinašajo vsestranskost, ki je od Američanov nekdaj nismo bili vajeni. Prisilili so nas (Evropejci, op. a.), da smo začeli igrati bolj celovito košarko. Mislim, da je to za razvoj športa odlično. Na tekmah se dosega vse več točk, kar samo še veča zanimivost tekmovanja," je na vprašanje, kakšen je vpliv evropskih košarkarjev na razvoj lige NBA, odgovoril Michael Jordan .





'Sami so dalo pobudo'

Kako pa se je rodilo sodelovanje med Paris Saint-Germainom in znamko Jordan? "Oni so prišli k nam, da bi sodelovali. Neymar je velik ljubitelj znamke, zato sta bila dogovor in tranzicija nekoliko olajšana. Ko govorimo o trgu, se v Parizu vse vrti okoli mode, naša znamka pa je primerna za vse priložnosti, za vsak dan, ne samo za šport, zato smo pozdravili njihovo pobudo," je razkril šestkratni prvak severnoameriške košarkarske lige, ko ga je eden od novinarjev vprašal, zakaj ni raje izbral Milana ali Real Madrida.

Znamka Jordan je pred kratkim pod svoje okrilje vzela našega Luko Dončića, že pred začetkom sezone pa se ji je pridružil najbolj opevani novinec minulega desetletja Zion Williamson. Jordan je o 19-letnem rojaku govoril z izbranimi besedami: "NBA je lahko vesela, da ima v svoji organizaciji tako talentiranega igralca, ki za povrh do športa goji neverjetno strast. Tega se ne da naučiti, s tem se lahko samo rodiš."