Michael Jordan vezni člen med igralci in vodstvom lige NBA

Jordana so še v letih, ko je nosil dres ekipe Chicago Bulls, večkrat obtoževali, da za temnopolto skupnost ne stori dovolj. V politična "preigravanja" se ni vmešaval in nekoč famozno izjavil, da "tudi republikanci kupujejo superge". Zdaj je legendarni "Air" očitno odločen odigrati veliko pomembnejšo vlogo v teh zgodovinskih trenutkih za Združene države Amerike in tamkajšnji šport.