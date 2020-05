Jordan v zaključku Zadnjega plesa: Odigral bi še eno sezono za Bullse

Jordanov par športnih copatov, Air Jordan 1, ki jih je nosil v sezoni 1985, so v nedeljo na dražbi pri Sotheby's prodali za rekordnih 560.000 dolarjev (517.888 evrov). Isti par se je na julijski dražbi po podatkih The Action Networka prodal za 437.500 dolarjev (404.600 evrov). Spominki iz časa Jordanove kariere se v zadnjem času tudi zaradi dokumentarnega filma ESPN prodajajo kot po tekočem traku: Heritage Auctions je na začetku meseca njegove baseballske športne čevlje, ki jih je nosil v svoji kratki karieri v tem športu, prodal za 93.000 dolarjev (86.009 evrov).

"Po šestem naslovu sem mu ponudil priložnost, da se vrne," trdi Reinsdorf. "(Dejal sem mu, op. a.) 'Zaslužil si si priložnost, da se vrneš, ne glede na to, kaj se je do sedaj govorilo.'" Jackson pa je predstavil svojo plat zgodbe: "Rekel sem: 'No, mislim, da bi si moral preprosto vzeti nekaj premora.' Ne verjamem, da je bilo to do Jerryja (Krauseja) pošteno, vem pa tudi, da bi mu bilo to težko sprejeti."

Reinsdorf razkril, da je Jackson ponudbo vseeno dobil Osovraženi generalni direktor kluba Jerry Krause je sicer že na začetku sezone 1997/98 napovedal, da bo Jacksonova zadnja sezona v Chicagu, skozi celotno tekmovalno leto pa so Jordana, Scottieja Pippna , Dennisa Rodmana in ostale nosilce spraševali, kaj nameravajo storiti ob vstopu v naslednjo sezono. Neusmiljeno so se pojavljale tudi govorice, da se bo Jordan drugič v karieri upokojil, kar se je na koncu res zgodilo, in to kljub tretjemu zaporednemu in skupno šestemu naslovu, ki so ga Biki osvojili na nepozabni tekmi v Salt Lake Cityju s košem Jordana v svojem zadnjem napadu.

"Če bi vprašali vse fante, ki so zmagali leta 1998 ... 'Dali vam bomo enoletno pogodbo, da poskusite po sedmega (naslov, op. a.).' Mislite, da bi podpisali? Da, podpisali bi," je v dokumentarnem filmu ESPN dejal Jordan. "Bi jaz podpisal za eno leto? Da, podpisal bi za eno leto. Do tedaj sem namreč podpisoval le enoletne pogodbe."

Sklepni del dokumentarnega filma je zajemal sezono 1996/97, v kateri so se Michael Jordan in soigralci v finalu prvič udarili z ekipo Utah Jazz, pa tudi odmeven finale vzhodne konference iz sezone 1997/98, ko so se morali Biki do vozovnice za zadnji finale proti Utahu prebiti mimo Indiana Pacersov. Od Jordanovih izjav tokrat morda najbolj odmeva tista, da je bil pripravljen podaljšati pogodbo z Biki še za eno sezono, kar bi pomenilo, da bi s soigralci napadal sedmi naslov, a se je zaradi nesoglasij z vodstvom, ki ni želelo podaljšati pogodbe s trenerjem Philom Jacksonom , odločil drugače.

'Pippena bi morali prepričevati, a tudi on tega ne bi zamudil'

Jordan, vsaj tako je bilo predstavljeno v zadnjih epizodah, za ta njun pogovor ni vedel. Ko so mu v roke potisnili iPad je dejal, da "komaj čaka", da sliši pojasnila, saj da je vse do sedaj "zaključke sprejel sam". Reinsdorf je tudi pojasnil, zakaj je prišlo do popolne prenove ekipe in menil, da bi bilo "samomorilsko" nadaljevati s tistim kadrom, ki je bil že precej v letih. Omenil je Pippna, Rodmana, Steva Kerra in Rona Harperja.

"Ne bi bili vredni denarja, ki bi ga lahko dobili na tržišču," meni Reinsdorf. "To je bil konec. Prišlo je do naravnega konca. Če bi bil Michael zdrav in bi se želel vrniti, ne dvomim, da bi Krause lahko zgradil šampionsko ekipo v dveh letih. A to se ne bi zgodilo nemudoma."

Jordan je povzdignil obrvi in dejal: "Leta 1998 je Krause že na začetku sezone dejal: 'Phil ima lahko izkupiček 82-0 in nikoli ne bo trener.' Ko pa je Phil dejal, da je to naš zadnji ples, je bil to naš zadnji ples. Vedeli smo, da ne bodo zadržali ekipe. Vse bi lahko bilo veliko bolj jasno že na začetku leta 1998. Zakaj je podal to izjavo na začetku 1998? Bi Phil (podpisal pogodbo za dodatno sezono, op. a.) to storil? Da. 'Pipa' pa bi morali prepričevati. A če bi bil Phil tam, Dennis bi bil tam, če bi bil MJ tam, da osvojiš sedmega? 'Pip' ne bi zamudil tega."

Ob slovesu napisal pesem, Jackson pa je liste papirja zažgal

Legendarni košarkar je še dodal, da je bila zadnja sezona pri Bullsih njegova najboljša, z odločnim "ne" pa je trenutni večinski lastnik ekipe Charlotte Bobcats odgovoril na vprašanje, če je bilo lepo oditi na vrhuncu.

"Razbijal sem si glavo. Ker sem čutil, da bi lahko osvojili sedem (naslovov). Res verjamem v to. Morda jih ne bi, a človek ... Samo to, da tega nisem bil sposoben poskusiti, to je nekaj, česar ne morem nikakor sprejeti. Preprosto ne morem sprejeti tega,"je dodal Jordan.

Ekipa Bullsov je torej razpadla: Jackson si je prav tako vzel premor, Pippen in Kerr sta bila zamenjana, Rodmanu pa so dali proste roke. Vse skupaj se je končalo z zadnjim sestankom ekipe, na katerem je Jackson igralce pozval, da na list papirja zapišejo eno besedo in s tem povedo, kaj jim je pomenilo igranje v tem moštvu. Jordan je bojda napisal pesem.

Ni bila bolezen, temveč zastrupitev s hrano

"Včasih smo ga dojemali kot nasilneža, a tisti dan je pokazal svoje sočutje, svojo empatijo do vseh nas. Nato so vsi vrgli papir v koš, na koncu treninga pa je Phil ugasnil luči, prižgal papir v košu ... Ena najmočnejših stvari, kar sem jih kdajkoli videl," je povedal Kerr.

Poleg izjemnih dvobojev z Reggiejem Millerjemin ekipo Pacersov, ki jo je takrat vodil legendarni Larry Bird, velja v zadnjih epizodah izpostaviti tudi Jordanovo razkritje okoli famozne tekme finalne serije z Utahom, ki jo je odigral bolan. Po besedah Jordana je šlo za zastrupitev s hrano, kar je izzvalo številne odzive na družbenih omrežjih.