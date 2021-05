Micić evropski naslov proslavil s petjem ob boku 'Helsinkija'

Na strani poražencev se je znašel še en stari znanec slovenskih košarkarskih parketov, Šarunas Jasikevičius, ki je kot trener Barcelone moral priznati premoč tekmecem, po tekmi pa je imel tudi kar nekaj pripomb nad sojenjem.

"Tekmecu smo dovolili veliko lahkih točk, dolgo se nismo držali načrta, ki smo si ga zastavili pred tekmo,"je dejal Jasikevičius. "To me boli. Storili smo dve veliki napaki, ki sta nas stali šestih ključnih točk. Kaznovali so me že, ko sem prosil za več spoštovanja do Coryja Higginsa. Vidim, da so več spoštovanja spet izkazali nasprotni strani. Vseeno mi je, če me spet kaznujejo, a tega ne smemo dopustiti,"je bil odločen nekdanji litovski reprezentant in član Olimpije.