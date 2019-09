Middleton opozarja: Grčija ni nevarna samo prek Antetokounmpa

Dogajanje v drugem delu svetovnega prvenstva na Kitajskem je v polnem teku. S prenosom na Kanalu A in VOYO si boste lahko v soboto ogledali dvoboj med Brazilijo in Češko (10.20) ter vrhunec dnevnega dogajanja v režiji reprezentanc ZDA in Grčije (14.20). Veliko pozornosti bo požel predvsem dvoboj Giannisa Antetokounmpa z ameriškimi zvezdniki. Eden od njih, Khris Middleton, pa opozarja, da so Grki lahko nevarni tudi na številne druge načine.

Nick Calathes zagotavlja, da je s soigralci pripravljen na ameriški izziv. FOTO: Fiba Khris Middleton in Giannis Antetokounmpo se zagotovo dobro poznata, saj sta čez lužo soigralca pri ekipi Milwaukee Bucks. Ameriški reprezentant se zaveda kvalitet, ki jih premore 24-letni Grk, a po drugi strani opozarja, da ima srebrna reprezentanca iz leta 2006 tudi številne druge kvalitete:"Grčija ni samo Giannis. Imajo nekaj odličnih visokih igralcev, ki jim prostor pod košem izpraznjujejo natančni strelci z razdalje."

"Antetokounmpo ni brez razloga najkoristnejši igralec lige NBA. Je zelo inteligenten košarkar, ki se zaveda kvalitet svojih soigralcev. Vse okoli sebe dela boljše. Pred nami je zelo zahtevno srečanje," še napoveduje 28-letni krilni košarkar, ki je v lanski sezoni prvič nastopil na tekmi vseh zvezd.



Če bo želela Grčija zares pripraviti presenečenje in premagati ZDA, bo moral biti Antetokounmpo zelo razpoložen. Na letošnjem svetovnem prvenstvu je predvsem proti Brazilcem pokazal nekaj pomanjkljivosti, saj so ga karioke s premišljeno obrambo zaustavile pri le 13 točkah. Prvi zvezdnik Grkov sicer na tekmo prispeva nekaj manj kot 16 točk in je s tem šele 21. najboljši strelec prvenstva. Pri Američanih je zaenkrat najbolj učinkovit Kemba Walker, ki na tekmo prispeva po 14 točk. Sledi mu Harrison Barnes z nekaj manj kot 13 točkami, na tretjem mestu pa je Donovan Mitchell (11,7 točke). Že prej omenjeni Middleton je doslej prispeval dobrih deset točk na tekmo. ZDA - Grčija Na drugi strani 30-letni organizator igre Nick Calathes navijačem zagotavlja, da se favorizirane reprezentance ZDA nikakor ne bojijo: "Američani so kljub vsemu najboljša ekipa na tem turnirju, a ne bojimo se nikogar. S trenerjem smo natančno izdelali načrt, s katerim se jim bomo zoperstavili, seveda pa bo največ odvisno od Antetokounmpa. Domet Grčije je enak dometu Giannisa. V napadu lahko tako zadeva kot podaja, a za nas je najpomembnejša njegova igra v obrambi. Je pravi vodja te ekipe." Zmaga je za Grke nujna, saj bi v primeru poraza in ob morebitnem slavju Brazilije proti Češki ostali brez teoretičnih možnosti za preboj med osem najboljših. To bo sploh prva tekma v zgodovini velikih turnirjev, na kateri bo ameriški reprezentanci nasproti stal aktualni MVP lige NBA. ZDA - Grčija