Miha Lapornik namesto Gregorja Glasa v Kijev

Slovensko odpravo je pred odhodom v Ukrajino čakalo še drugo PCR testiranje na novi koronavirus. Izmed 24 članov delegacije je pozitiven izvid prejel mladi Glas, ki bo zato tokratno reprezentančno akcijo primoran izpustiti. Namesto Glasa se bo soigralcem v Ukrajini priključil Miha Lapornik, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.

Reprezentanca bo v Kijev prispela v noči na ponedeljek. V popolni zasedbi se bo zbrala po kosilu, ko bo iz Prage kot zadnji priletel selektor Aleksander Sekulić. "Reprezentanca je brez Morgana in Rebca v tem ciklu nekoliko spremenjena in znova nas čaka neka nova zgodba. Do prve tekme nas pravzaprav čakata le dva dneva treningov, a vse to smo že doživeli in smo na takšne stvari pripravljeni. Čaka nas težko delo, a naredili bomo vse, da znova prikažemo dobri predstavi. Verjamem, da bodo tudi fantje, ki bodo tokrat dobili nekoliko več priložnosti to izkoristili z obema rokama in pokazali, da se na njih v prihodnosti lahko resno računa," je dejal kapetan reprezentanceEdo Murić.

V kijevskem mehurčku bo na sporedu pet tekem. V četrtek si bosta nasproti stali Slovenija in Madžarska (prenos na Kanalu A in VOYO ob 19.50), v petek se bosta pomerili Avstrija in Madžarska, v soboto bo na sporedu dvoboj Ukrajine in Slovenije (prenos ob 14.50 na Kanalu A in VOYO), v nedeljo povratni obračun čaka Madžarsko in Avstrijo, za konec kvalifikacij pa še tekma med Madžarsko in Ukrajino.

Na evropsko prvenstvo so neposredno že uvrščene gostiteljice prvenstva Nemčija, Italija, Češka in Gruzija ter še sedem reprezentanc - Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Grčija, Izrael, Slovenija, Španija in Ukrajina.