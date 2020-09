Mehurček v Orlandu? Po mnenju trenerja Denverja je to kriminalno dejanje samo po sebi

Karantenska pravila, ki veljajo v tem tako imenovanem mehurčku, so še bolj stroga za trenerje kot igralce, ki so celo v tem času, ko so bili izolirani na Floridi, lahko sprejeli nekaj prijateljev in sorodnikov. Za trenerje pa po besedah Mika Malonavelja popolna prepoved vseh stikov z ljudmi zunaj mehurčka, poročanje ameriških medijev povzema francoska tiskovna agencijaAFP. "To je dan številka 60," je dejal Malone v petek o času, ki ga je preživel v kampusu NBA v Disney Worldu. V uvodnem krogu končnice so bili prepovedani vsi stiki z zunanjim svetom. Košarkarjem ekip, ki so se uvrstile v drugi del končnice, so dovolili stike z omejenim številom družinskih članov ali bližnjih prijateljev.