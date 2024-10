Mike Tobey na Kanarskih otokih boljši od Zorana Dragića

Gran Canaria in Bilbao sta odigrala derbi španske lige ACB, ki je bil zanimiv tudi zaradi slovenskega pridiha. Nasproti sta si namreč stala Mike Tobey, ki ga s klopi vodi nekdanji reprezentančni kapetan Jaka Lakovič, in Zoran Dragić. Zmaga z 80:67 je ostala v Las Palmasu. Tobey je za Gran Canario v 28 minutah dosegel osem točk, sedem skokov in dve podaji. Dragić je na drugi strani na parketu prebil tri minute manj in v tem času zbral šest točk, pet skokov in podajo.