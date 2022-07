Mike Tobey je podpisal za Barcelono

Mike Tobey in Luka Dončić

"Barcelona in Mike Tobey sta dosegla dogovor o sodelovanju za eno sezono, do 30. junija 2023," so zapisali na spletni strani Barcelone.

Tako se 2,13 metra visoki 27-letni center v Katalonijo seli iz španske Valencie. Lansko sezono je v domačem prvenstvu dosegal v povprečju po 6,6 točke in štiri skoke na tekmo.

Mike Tobey, ki je vpoklican v slovensko reprezentanco za septembrsko evropsko prvenstvo, je lani prejel slovensko državljanstvo in je za svojo novo domovino igral tudi na olimpijskih igrah Tokio 2020. Tam je bil s 13,7 točke in 10,5 skoka eden ključnih členov ekipe, ki je zasedla četrto mesto, so še zapisali Katalonci.