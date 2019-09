Milić z novo funkcijo pri Fibi

Marko Milić je pred točno 22 leti oral ledino vsem bodočim slovenskim košarkarjem v NBA ligi. Kranjčan je na naboru leta 1997 zasedel 33. mesto in bil izbor Philadelphie 76-ers. Zaigral je za Phoenix. Milić, ki je v preteklosti med drugim opravljal tudi funkcijo direktorja mlajših reprezentant pri KZS, je pred nekaj dnevi prejel novo priznanje, ko je bil izbran v odbor igralcev pri Mednarodni košarkarski zvezi FIBA.



Predsednik odbora je postal nekdanji nemški košarkarski reprezentant in zvezdnik lige NBA Dirk Nowitzki. V odboru igralcev so ob Nowitzkem in Miliću še Jenni Screen, Maria Paula Goncalves da Silva, Ilona Korstin, Hachetou Maiga Ba, Raffaella Masciadri, Jegor Mesčerjakov, Hanno Mottola, Kirk Penney, Yuko Oga, Amaya Valdemoro, Nikos Zisis, Mathieu Faye, Dejan Majstorović (3x3) in Marie-Eve Paget (3x3). FIBA je odbor igralcev ustanovila leta 2014, doslej ga je vodil Srb Vlade Divac.