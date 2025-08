Nova vloga za Marka Milića v slovenski košarki

Slovenske reprezentance mlajših starostnih kategorij zadnja leta iz poletja v poletje beležijo izjemne rezultate. Nad zastavljenim programom dela bdi vodja reprezentanc in projektov mlajših starostnih kategorij Mirko Jurjavčič . Ob vsem zgoraj naštetemu, vzponu ženske košarke ter številnimi odhodi mladih igralcev in igralk na ameriške univerze bo Jurjavčič odslej moči združil z Markom Milićem .

Delo s slovenskimi mlajšimi reprezentancami je Miliću, ki je za člansko izbrano vrsto zbral 59 uradnih nastopov in 605 točk, že dobro poznano, saj se je v podobni vlogi znašel že takoj po koncu igralske kariere. Leta 2018 je postal del strokovnega štaba slovenske reprezentance in bo tudi na letošnjem EuroBasketu del slovenske delegacije.

''Izjemno vesel in počaščen sem, da se znova še aktivneje vključujem v delo naših reprezentanc. V Sloveniji iz leta v leto dokazujemo, da premoremo ogromno košarkarskega talenta. Vsi ti uspehi mladih reprezentanc niso naključje, temveč plod načrtnega in dobrega dela. Svojih nalog se bom lotil z veliko mero odgovornosti. Številnim mladim igralcem in igralkam bom na voljo za karkoli bodo potrebovali. Verjamem, da se bomo skupaj z vsemi ostalimi sodelavci potrudili, da bodo prehodi mladih košarkarjev v starejše starostne kategorije čim lažji in predvsem uspešni,'' se novih izzivov veseli Milić.

Milić je prvi slovenski košarkar, ki je zaigral ligi NBA. Leta 1997 ga je kot 34. na naboru izbrala Philadelphia, priložnost za dokazovanje pa je dobil v dresu Phoenixa. V Sloveniji je poleg matičnega kranjskega Triglava igral za ljubljansko Olimpijo, nastopal pa je tudi v Turčiji (Fenerbahce), Španiji (Real Madrid), Italiji (Bologna, Roseto, Pesaro, Cremona) in Franciji (Orléanaise) ter v Iranu in Kuvajtu.