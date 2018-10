Milijoni na računu, milijon na Instagramu

Na Twitterju je na vrhu Goran Dragić (345.230 sledilcev), največja rast je uspela Luku Dončiću , ki mu po novem sledi 189.908 sledilcev. Med klubi in organizacijami je na prvem mestu Olimpijski komite Slovenije z 31.095 sledilci. Na Facebooku na vrhu med športniki ostaja Dragić (308.122), sledita mu Dončić (147.212), ki je s četrtega mesta skočil na drugega, in hokejist Los Angeles Kings Anže Kopitar (142.815), med športnicami je najuspešnejša Štuhčeva (79.611), edina v deseterici. Med klubi in organizacijami na prvem mestu ostaja NK Maribor (156.745 sledilcev).

V regiji je daleč v ospredju kapetan nogometnih svetovnih podprvakov Luka Modrić, Zadrčanu na Instagramu sledi več kot 15,5 milijona sledilcev, na Facebooku ima več kot osem milijonov sledilcev, teniški igralec Novak Đoković je drugi z milijonom sledilcev manj. Zanimivo pa, da Đoković močno vodi na Twitterju z več kot osem milijonov in pol sledilcev. Med klubi in organizacijami so v regiji v ospredju Nogometna zveza Hrvaške ter nogometna kluba Crvena zvezda iz Beograda in Dinamo Zagreb, a noben od teh nima milijona sledilcev.