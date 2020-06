Miller-McIntyre bo oblekel dres beograjskega Partizana

Dosedanji branilec ljubljanskega moštva je v minuli sezoni v evropskem pokalu in ligi Aba odigral 36 tekem in imel povprečje 14 točk, 4,1 skoka in pet podaj in bil eden boljših posameznikov ekipe. Novica, da se seli k Partizanu pri beograjskemu klubu še niso uradno potrdili, a naj bi bil dogovor že sklenjen. Cody Miller-McIntyre naj bi zamenjal ameriškega rojaka Coreyja Waldena, ki se seli v vrste mestnega tekmeca Crvene zvezde.