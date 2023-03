Milwaukee brez Dragića ugnal Phoenix, Denver poražen v Torontu

Košarkarji Milwaukee Bucks so si po zmagi s 116:104 proti Phoenix Sunsom že zagotovili nastop v končnici severnoameriške poklicne lige NBA. Za najboljše moštvo rednega dela sezone vnovič ni igral slovenski as Goran Dragić, ki ni del rotacije trenerja Mika Budenholzerja.

Ta je sicer z Milwaukeejem še tretjič v svoji trenerski karieri presegel mejo 50 zmag v rednem delu. Buckse je do naslova popeljal v sezoni 2020/21. Tudi takrat je blestel Giannis Antetokounmpo, ki je v ponovitvi takratnega finala lige NBA dosegel 36 točk, v statistiko pa vpisal še 11 skokov in osem podaj. Slabše je izvajal proste mete, zadel je 14 od 24 poskusov. Pri Phoenixu (37-32), ki še naprej ne more računati na poškodovanega Kevina Duranta, je 30 točk dosegel Devin Booker. Bucksi (50-19) imajo na vzhodu tri zmage naskoka pred Boston Celticsi (47-22), na zahodu pa ima štiri zmage manj moštvo Denver Nuggets (46-23). Zlata zrna so še četrtič zapovrstjo izgubila. Tokrat so jih ugnali Toronto Raptorsi (33-36) s 125:110 in prekinili niz treh zaporednih porazov. Večji del dvoboja je prepričljivo vodilo kanadsko moštvo, tudi za 24 točk sredi tretje četrtine, a so se varovanci Michaela Malona na začetku zadnje približali na vsega tri točke. Vseeno so nato domači košarkarji ustavili nalete Nikole Jokića (28 točk) in ostalih soigralcev ter zanesljivo slavili. Ob zmagi se je najbolj izkazal Fred VanVleet (36 točk), celotna prva peterka pa je presegla dvomestno število točk.

Pri Denverju je slovenski košarkar Vlatko Čančar na parketu prebil 1:21 minute, njegova statistika pa je v tem času ostala prazna. Denver ima kljub četrtemu porazu v nizu še naprej prednost pred Memphis Grizzliesi (41-26) in Sacramento Kingsi (40-27), za predčasno uvrstitev med najboljših šest oziroma neposredno v končnico pa Čančar in druščina potrebujejo še dve zmagi. Šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah je zabeležilo moštvo Oklahoma City Thunder (34-35). Na krilih 35 točk Shaija Gilgeous-Alexandra so proti Brooklyn Netsom (39-30) slavili s 121:107. Cleveland Cavaliersi (44-27) so korak bližje končnici storili po zmagi proti odpisanim Charlotte Hornetsom (22-49). Slavili so s 120:104. New York Knicksi (41-30) so zabeležili drugo zmago zapovrstjo, potem ko so s 123:107 v gosteh ugnali Portland Trail Blazerse (31-38). Tem ni pomagalo niti 38 točk Damiana Lillarda.

Upe na neposredno uvrstitev v končnico kljub odsotnosti LeBrona Jamesa ohranjajo tudi Los Angeles Lakersi (34-35). Jezerniki so po zaslugi 35 točk in 17 skokov Anthonyja Davisa s 123:108 ugnali neposredne tekmece New Orleans Pelicanse (33-36) in le za dve zmagi zaostajajo za šestouvrščenimi Clippersi (36-33) iz istega mesta. Na preostalih dveh tekmah so Washington Wizardsi (32-37) s 117:97 ugnali najslabše moštvo lige Detroit Pistons (16-54). Drugo najslabše moštvo lige San Antonio Spurs (16-52) pa je premagalo Orlando Magic (28-41) s 132:114. Liga NBA, izidi:

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 104:120

Washington Wizards - Detroit Pistons 117:97

Toronto Raptors - Denver Nuggets 125:110

(Vlatko Čančar se v 1:21 minute za Denver ni vpisal v statistiko).

New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers 108:123

Oklahoma City Thunder - Brooklyn Nets 121:107

San Antonio Spurs - Orlando Magic 132:114

Phoenix Suns - Milwaukee Bucks 104:116

(Goran Dragić za Milwaukee ni igral).

Portland Trail Blazers - New York Knicks 107:123