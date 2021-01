Milwaukee brez težav v Clevelandu

Skupno je morala liga NBA v tej skrajšani sezoni zaradi novega koronavirusa preložiti štiri tekme, so pa ponoči vendarle odigrali sedem obračunov. Charlotte je na krilih 34 točk Gordona Haywarda s 109:88 premagal New York, Cleveland je z 91:101 izgubil proti Memphisu, pri katerem je Dillon Brooks vpisal 21 točk, Orlando pa z 99:121 proti Milwaukeeju. Pri slednjem so trije košarkarji dosegli najmanj 20 točk, in sicer Giannis Antetokounmpo 22, Khris Middleton, ki je dodal še deset skokov, in Bobby Portis pa po 20. Pri Orlandu je izstopal Nikola Vučević z 28 točkami in 13 skoki.

Washington je s 128:107 porazil Phoenix, pri čemer je Bradley Bealza Washington ob osmih skokih in devetih podajah dosegel 34 točk, Devin Booker na drugi strani pa točko manj. Atlanta je s 112:94 odpravila Philadelphio,Trae Young je 26 točkam dodal osem podaj za domače, Joel Embiidpa 24 točkam 11 skokov za goste. Portland je bil s 112:111 boljši od Toronta, pri čemer je CJ McCollumza zmagovalce zbral 30 točk, dosegel je tudi odločilni točki 9,9 sekunde pred koncem. Pascal Siakam, ki je zgrešil zadnji Torontov met na tekmi, pa je končal s trojnim dvojčkom (22 točk, 13 skokov, 10 podaj). Sacramento je s 127:122 ugnal Indiano. Harrison Barnes je za domače dosegel 30 točk, Domantas Sabonis pa za goste, pri katerih so štirje košarkarji dosegli vsaj 21 točk, 28, v statistiko pa je vpisal tudi 11 skokov. V noči na sredo bo Miami Gorana Dragića gostoval v Philadelphii, Denver Vlatka Čančarja pa v Brooklynu. Ob teh so predvidene še štiri tekme, preložen pa je obračun Chicaga in Bostona. Dallas, pri katerem imajo težave s covidom-19 Jalen Brunson,Josh Richardson, Dorian Finney-Smith in Maxi Kleber, bo naslednjo preizkušnjo predvidoma igral v noči na četrtek, ko bo gostoval pri Charlotte Hornets.



Izidi:

Charlotte Hornets– New York Knicks 109:88 Cleveland Cavaliers – Memphis Grizzlies 91:101 Orlando Magic – Milwaukee Bucks 99:121 Washington Wizards– Phoenix Suns 128:107 Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers 112:94 Portland Trail Blazers – Toronto Raptors 112:111 Sacramento Kings– Indiana Pacers 127:122