Dončić 'čaral', a jezerniki brez možnosti proti Milwaukeeju

Los Angeles Lakers so na tekmi rednega dela lige NBA gostovali pri ekipi Milwaukee Bucks. Domači so vodili skozi celo tekmo in zanesljivo zmagali (126:106). Za poraženo ekipo je Luka Dončić dosegel 45 točk, kar je njegov strelski rekord odkar je prišel v mesto angelov. Ljubljančan je v 36 minutah igre dodal še enajst skokov in tri podaje. Dopnčić je bil še psobej razpoložen v prvem polčasu, zanil 29 točk ali skoraj polovico vseh gostujočih točk. Jezerniki so nastopili oslabljeni. Še naprej manjkajo LeBron James, Rui Hačimura, Jaxson Hayes in Maxi Kleber