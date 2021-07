Od najslabše ekipe do naslova prvaka, od neznanega suhljatega dečka do MVP-ja

Bucksi v prvi sezoni z Antetokounmpom zmogli zmago manj kot v letošnji končnici ESPN-ovi analitiki so se med naborom tistega leta šalili, da bi bil za Milwaukee kompliment, če bi dejali, da so ujeti na razpotju. V franšizi, ki je svojo zadnjo serijo končnice dobila leta 2001, je po njihovem mnenju vladal pravi kaos. Da so vsaj delno imeli prav, je pokazala naslednja sezona. Milwaukee je ob 67 porazih zbral pičlih 15 zmag za najslabši izkupiček v zgodovini moštva in zadnje mesto v celotni ligi.

In kot prva žrtev je "padel" še nekaj mesecev prej samozavestni Jennings, ljubljenec domačih navijačev, za katerega so mnogi trdili, da predstavlja prihodnost franšize. 31. julija je bil organizator igre poslan v Detroit, v nasprotno smer je prišel Brandon Knight , ob njem pa še na videz nepomembna dodatka: Khris Middleton in Vjačeslav Kravcov .

Po hitrem, a pričakovanem izpadu, so se pri Milwaukeeju osredotočili na prihajajoči nabor, kjer so se s 15. izborom odločili za v ZDA nepoznanega grškega mladeniča nigerijskih korenin Giannisa Antetokounmpa . Še pred tem je v Wisconsinu prišlo tudi do menjave trenerja, Jima Boylana je nadomestil Larry Drew , ki se je nemudoma lotil prenove moštva.

18. aprila 2013 je tedaj prvi zvezdnik Milwaukeeja dal samozavestno napoved, ki je postala del navijaške folklore Bucksov. "Šli bomo tja, igrali košarko in zmagali," je Brandon Jennings napovedal serijo prvega kroga končnice proti zvezdniškemu Miamiju. Na vprašanje, v koliko tekmah jim bo to uspelo, je odgovoril, da v šestih, in priljubljeni napev "Bucks in six" (Bucksi v šestih tekmah, op. a.) je bil rojen.

Parkerju in Kiddu zagodle poškodbe

Na naslednjem naboru so imeli zavoljo tega drugo izbiro. Odločili so se za Jabarija Parkerja, potem ko je Philadelphia izbrala Joela Embiida. Navijači Milwaukeeja so prav v bivšemu zvezdniku opevane univerze Duke videli rešitev za dolgoletne in ponavljajoče se težave. Le nekaj dni zatem je na sever ZDA prišel nov trener, sloviti Jason Kidd.

A še preden sta Kidd in Parker dobila pravo priložnost za obnovitev slovesa kluba, ki je dotlej svoj edini naslov osvojil leta 1971, so nastopile nove težave. Parker si je 15. decembra strgal kolenske vezi, po čemer je bilo njegove "rookie" sezone konec. Kljub temu so Bucksi v tisti sezoni zmogli solidnih 41 zmag ob prav toliko porazih, s čimer so si zagotovili šesto mesto v vzhodni konferenci.

Navijači so sanjali napredovanje v vsaj drugi krog, a Chicago z zvezdnikoma Derrickom Rosom in Jimmyjem Butlerjem se je izkazal za previsoko oviro. Milwaukee je sicer uspel dobiti dve tekmi, na šesti, ki bi jo na domačem parketu moral dobiti za izenačenje na 3:3, pa je povsem pogorel. Bullsi so slavili z neverjetnimi 54 točkami razlike, Bucksi pa so dobili nov udarec in opozorilo, kako daleč od najboljših so.

Pred sezono 2015/2016 je v Milwaukee prišla velika okrepitev, triletno pogodbo je podpisal center Detroita Greg Monroe, ki pa se v Wisconsinu nikoli ni proslavil, od leta 2019 naprej pa nastopa v Evropi. Kot se je kasneje izkazalo, je bila bistveno bolj upravičena naložba v prihodnost podaljšanje pogodbe s Khrisom Middletonom. Ostrostrelec je podpisal za pet sezon in 70 milijonov dolarjev (59,4 milijona evrov, op. .a).

Napoved, ki se ni dobro postarala

Middleton je z 18,2 točke v povprečju na tekmo ob 55-odstotnem metu iz igre upravičil zaupanje Bucksov. Svoj potencial je začel kazati tudi Giannis, ki je v tisti sezoni dosegal 16,9 točke in 7,7 skoka, pa vendar so bili Bucksi znova skromni. 33 zmag in kar 49 porazov je bilo dovolj za le 12. mesto vzhodne konference, v čez lužo zelo priljubljeni pogovorni oddaji The Startes pa so Antetokounmpa na ta račun označili za "najbolj precenjenega košarkarja v ligi".

Poleti 2016 je imel Milwaukee deseti izbor, ki pa se jim zopet ni posrečil. Izbrali so visokega centra Thona Makerja, ki pa ob slabi fizični pripravljenosti nikoli ni prišel do izraza. Bistveno bolj se jim je posrečila izbira v drugem krogu, kot 36. so pripeljali Malcolma Brogdona.

Dober mesec pred začetkom nove sezone so se vodilni možje franšize dokončno odločili, da bodo glavno vlogo pri obnovitvi ugleda zaupali Giannisu. Ponudili so mu podaljšanje za pet sezon in okroglih 100 milijonov dolarjev (84,9 milijona evrov). "Okoli franšize se dogajajo velike stvari in to je ena izmed njih," je takrat preroško povedal solastnik Bucksov Wes Edens.

Druga poškodba pokopala Parkerja in tudi Buckse

Na valovih vse bolj pozitivne kemije okrog moštva je na začetku sezone 2016/2017 jezdil tudi Jabari Parker. Zdelo se je, da je poškodba iz njegove prve sezone pozabljena, na prvih 52 tekmah je v povprečju dosegal več kot 20 točk. Potem pa je prišel usodni osmi februar, ko si je na tekmi proti Miamiju zopet strgal križne vezi. Sezona zanj, pa tudi za Buckse, je bila izgubljena. Končala se je z izpadom v prvem krogu končnice proti Toronto Raptorsom.

"Da te ljudje uvrščajo med največje, moraš v končnici iti daleč, to pa je izjemno zahtevno. Moral se bom vrniti še močnejši," je po četrtem porazu na šesti tekmi ugotavljal Antetokounmpo.

Kljub novemu hitremu slovesu od končnice pa so v Wisconsinu imeli razloge za zadovoljstvo. Giannis je dosegal 22,9 točke na tekmo in bil prvič v karieri povabljen na tekmo vseh zvezd, ob tem pa je bil izbran za košarkarja, ki je najbolj napredoval. Novinec Brogdon se je izkazal za izjemno zrelega in odgovornega košarkarja, ob pomanjkanju razpoloženih novincev pa je bil izbran celo za "rookieja" sezone. 42 zmag in 40 porazov je pomenilo, da je to bila prva sezona s pozitivnim razmerjem po letu 2010.