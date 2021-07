Milwaukee po 50 letih zopet prvak: Giannisova petdesetica zapečatila usodo Sunsov

Milwaukee je bil po dveh tekmah finalne serije v na videz izgubljenem položaju. Phoenix je zanesljivo dobil oba obračuna na svojem parketu in zdelo se je, da Bucksi podobnega preobrata, kot so ga uprizorili proti Brooklyn Netsom v drugem krogu končnice, ne bodo zmogli ponoviti.

A Giannis Antetokounmpo in druščina so – ko se je serije preselila na sever Združenih držav Amerike, v zvezno državo Wisconsin – zopet pokazali pravi obraz. Z dvema zmagama so izid izenačili na 2:2. Nato so na peti tekmi prišli do "breaka" v Arizoni. Fantastično delo prenove franšize, ki se je začelo, ko so kot 15. na naboru leta 2013 izbrali Antetokounmpa, pa so dokončali v noči na sredo na domačem parketu. S tem so prišli do drugega naslova v zgodovini franšize, prvega po okroglih 50 letih, ko sta ritem igre srnjakov narekovala legendarna Kareem Abdul-Jabbar in Oscar Robertson.