Miami brez Dragića utrpel prvi domači poraz, Milwaukee 17. zapored

V vrstah Miamija ni bilo opaziti še vedno poškodovanega slovenskega asaGorana Dragića. Miami naslednja tekma čaka v noči na nedeljo, ko bodo gostovali pri tretji najboljši ekipi zahodne konference Dallas Mavericks, v dresu katerega blesti slovenska košarkarska senzacija Luka Dončić. V dvorani AmericanAirlines Arena sta se najbolj izkazala Anthony Davisin LeBron James s 33 in 28 točkami. Davis je ob tem dodal še deset skokov, medtem ko je James le za en skok ostal brez trojnega dvojčka, na svojem računu je imel še 12 podaj in devet skokov. Tekmo je odločila dramatična končnica. Tik pred odhodom v slačilnice so zadnji štirje prosti meti pripadli gostujoči ekipi. Kentavious Caldwell-Pope je bil polovično uspešno, a točki sta razmerje prevesili v korist jezernikov, potem ko je Jimmy Butler pred zvokom sirene zgrešil met za tri. Lakers s 23 zmagami in le tremi porazi ostajajo najboljša ekipa zahodne konference. Enako razmerje zmag ima v razvrstitvi vzhodne konference ekipa Milwaukee Bucks, ki je premagala Memphis Grizzlies s 127:114, ter niz zmag povišala na 17.