Milwaukee in Los Angeles prevzela vodstvo v seriji

Los Angeles Lakers so premagali Portland s 116:108 za vodstvo z 2:1 v zmagah. Jezerniki so povedli v seriji na štiri zmage na krilih superzvezdnika LeBrona Jamesa, ki je 38 točkam dodal še 12 skokov in osem podaj. Razpoložen je bil tudi Anthony Davis, ki je 23 od 29 točk dosegel v drugem polčasu. "Skušamo delati eden za drugega," je dejal James, ki je soigralce podučil, da morajo nadaljevali z agresivno igro, prekrški, in da morajo vztrajati pri tempu, ki so ga prikazali na tretji tekmi končnice. "Ne gre za to, kdo ima večji ego, ampak za to, kdo bo na koncu uspel." Statistiki v ligi NBA so tudi izračunali, da je James postal uradno drugi najuspešnejši košarkar v zgodovini končnic lige NBA po številu zmag. V končnicah jih je zbral že 158. Prehitel jeTima Duncana (157). Pred njim je zgolj še nekdanji član LA LakersDerek Fischer (161).

James je zadel štiri trojke. Skupno je v končnicah zbral že 375 trojk, s čemer je postal tretji najboljši v trojkah v zgodovini končnic NBA. Pred njim sta zgolj še Ray Allen (385) in Stephen Curry (470). Pri Portlandu jeDamian Lillardzbral 34 točk, kljub poškodovanemu prstu na roki.

Izidi, končnica, 1. krog:

- Vzhod:

Orlando Magic - Milwaukee Bucks 107:121

(Milwaukee vodi z 2:1 v zmagah)



Miami Heat- Indiana Pacers 124:115

(Miami vodi s 3:0 v zmagah)

(Goran Dragić: 24 točk, 6 podaj, 2 skoka v 36 minutah za Miami)

- Zahod:

Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 119:107 (podaljšek)

(Houston vodi z 2:1 v zmagah)

Portland Trail Blazers -Los Angeles Lakers 108:116

(LA Lakers vodi z 2:1 v zmagah)