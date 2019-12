Milwaukee do trinajste zaporedne zmage

Identično razmerje zmag in porazov imajo v zahodni konferenci Jezerniki iz Los Angelesa, ki so v Salt Lake Cityju povozili Utah in slavili s 121:96. Prva igralca dvoboja sta bila Anthony Daviss 26 točkami ter LeBron James z 20 točkami in 12 podajami.



Izidi:

Dallas Mavericks- Minnesota Timberwolves 121:114

Boston Celtics- Miami Heat 112:93

Charlotte Hornets - Golden State Warriors 106:91

Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 103:127

Orlando Magic - Phoenix Suns 128:114

Atlanta Hawks - Brooklyn Nets 118:130

Chicago Bulls - Memphis Grizzlies 106:99

Oklahoma City Thunder -Indiana Pacers 100:107

Utah Jazz - Los Angeles Lakers 96:121

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 127:116