Milwaukee dobil derbi Vzhoda: Jelenom 'dvojček' proti Torontu

Košarkarji Milwaukee Bucks so si hitro opomogli po petkovem porazu proti dvakratnim branilcem naslova Golden State Warriors in si v severnoameriški ligi NBA priigrali velik skalp. Tokrat so v dvoboju najboljših ekip vzhodne konference s 104:99 premagali Toronto Raptors, ki pa imajo kljub porazu še vedno najboljši izkupiček v ligi.

Prvi posameznik tekme je bil nedvomno Brogdon, ki je na nedeljski tekmi tako zabil. FOTO: AP Dve trojki Malcolma Brogdonav zadnji minuti igre sta bili odločilni; s prvo je izenačil dvoboj, z drugo pa popeljal Buckse v vodstvo s 100:97, ki ga niso več izpustili iz rok. Brogdon je skupno zbral 18 točk. Giannis Antetokounmpojih je k zmagi dodal 19 in še ravno toliko skokov. Brook Lopezje prav tako zbral 19 točk za Milwaukee, ki je postal prvi z dvema zmagama nad Toronto Raptorsi to sezono. Odločilna Brogdonova meta z razdalje za zmago v Torontu: Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kanadčani so izgubili še drugo tekmo zapored, skupno pa še tretjič na zadnjih štirih tekmah. SergeIbakaje dosegel 22 točk, Kawhi Leonardpa 20. Medtem je Kyle Lowryprvič to sezono ostal brez točke, potem ko je zgrešil vseh pet metov iz igre. Zato pa je zbral sedem podaj. TEKMA MVP Izidi rednega dela sezone lige NBA: Detroit Pistons ‒ New Orleans Pelicans 108:116

Toronto Raptors ‒ Milwaukee Bucks 99:104

San Antonio Spurs ‒ Utah Jazz 110:97

New York Knicks ‒ Charlotte Hornets 107:119