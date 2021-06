Milwaukee do zmage 'odrešitve', Utah povedel z 2:0 proti LA Clippers

Košarkarji Milwaukee Bucks so prišli do prve zmage v polfinalu vzhodne konference poklicne košarkarske lige NBA proti Brooklyn Nets in zaostanek v boju na štiri zmage znižali na 1:2. Ekipa okoli zvezdnika Giannisa Antetokounmpa je pred domačim občinstvom tesno premagala 'mrežice' s 86:83 in se vrnila v boj za konferenčni finale. Košarkarji Utah Jazz pa so povedli z 2:0 v seriji proti Los Angeles Clippers.

Dvakratni najkoristnejši igralec (MVP) lige Giannis Antetokounmpo je prispeval 33 točk, 14 skokov in dve podaji, vendar s tem ni bil najboljši igralec svoje ekipe. Presegel ga je Khris Middleton s 35 točkami, 15 skoki in podajo. Brooklyn je tako kot na drugi tekmi spet igral brez poškodovanega Jamesa Hardna. Kevin Durant je bil prvi zvezdnik mrežic s 30 točkami in 11 skoki, vendar se je njegov poskus za tri točke in podaljšek odbil od obroča in domači so se izognili zaostanku z 0:3. "Zdel se je dober met, a hvala bogu, da ni šel v koš," je o zadnjem poskusu Duranta za tri dejal Antetokounmpo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V olimpijskem Salt Lake Cityju so košarkarji Utah Jazz dobili še drugi zaporedni obračun polfinala zahodne konference proti Los Angeles Clippers, v prvem krogu končnice krvnikom Dallasa Luke Dončića. Tokrat so domači kalifornijsko ekipo premagali s 117:111, izkazal pa se je novi najboljši obrambni igralec lige Francoz Rudy Gobert, ki je imel izjemen večer z 20 skoki, kar je njegov osebni rekord končnice. Prvi strelec jazzerjev je bil spet Donovan Mitchell s 37 točkami. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Liga NBA, končnica, polfinale, izida:

- vzhodna konferenca:

Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets 86:83

(Brooklyn vodi v zmagah z 2:1);



- zahodna konferenca:

Utah Jazz - Los Angeles Clippers 117:111

(Utah vodi v zmagah z 2:0); * Opomba: moštva igrajo na štiri zmage.