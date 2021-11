Milwaukee doživel tretji poraz v nizu

Čudežni Grk Giannis Antetokounmpo je na tekmi imel še sedem skokov in šest asistenc, a končne zmage se je pred 17.300 gledalci v Fiserv Forumu zavoljo sijajne predstave v zadnji četrtini veselila zasedba iz dežele Mormonov. Milwaukee, ki je doživel že tretji poraz v nizu, je nastopil brez nekaterih nosilcev igre, kot so Khris Middleton, Brook Lopez, Jrue Holiday in Donte DiVincenzo. V noči na ponedeljek so bile na sporedu še tri tekme. Jezerniki iz Los Angelesa so s kolektivno predstavo premagali tekmece iz Houstona s 95:85. Carmelo Anthony je za zmago prispeval 23 točk, Russell Westbrook je 20 točkam dodal še devet podaj in osem skokov, Anthony Davis je dosegel 16 točk in 13 skokov, prvi zvezdnik LeBron James pa 15 točk, osem podaj in sedem skokov. Brooklyn je visoko premagal Detroit s 117:91. Izkazal se je James Harden, ki je dosegel svoj 59. trojni dvojček v ligi NBA in se v tej prvini izenačil z legendarnim Larryjem Birdom, tekmo je končal z 18 točkami, 12 podajami in desetimi skoki. Charlotte je ukanil Portland s 125:113. Najbolj učinkovit mož domače ekipe je bil LaMelo Ball s 27 točkami, devetimi skoki in sedmimi podajami, Kelly Oubre Jr. je dosegel točko manj. Dallas je že v nedeljo zvečer na obračunu proti Sacramentu vpisal četrto zmago na šesti tekmi v tej sezoni. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je za zmago s 105:99 vknjižil 23 točk, deset podaj in osem skokov. V zahodni konferenci imata več zmag od Dallasa le Golden State in Utah. Oba sta dosegla po pet zmag in doživela en poraz.

Dallas bo naslednjo tekmo v ligi NBA odigral v noči na sredo proti Miamiju. Denver Vlatka Čančarja in Toronto Gorana Dragića bosta aktivna že v noči na torek. Denver bo gostoval v Memphisu, Toronto pa v New Yorku.

Izidi:

Dallas Mavericks - Sacramento Kings 105:99

(Luka Dončić: 23 točk, 10 podaj, 8 skokov v 35:12 minute za Dallas)

Charlotte Hornets - Portland Trail Blazers 125:113

Milwaukee Bucks - Utah Jazz 95:107

Brooklyn Nets - Detroit Pistons 117:91

Los Angeles Lakers - Houston Rockets 95:85