Hladna prha za Milwaukee in Los Angeles

Najprej sta trojki zadela CJ McCollum in Damian Lillard (87:87), nato sta bila z razdalje natančna še Lillard inCarmelo Anthony(95:89), odločilno trojko pa je minuto in petnajst sekund pred koncem zadel Gary Trent (98:93). Lillard je tekmo končal pri 34 točkah, McCollum jih je dodal 21, odličen pa je bil znova Jusuf Nurkić s 16 točkami in 15 skoki. Lakersom ni pomagal niti trojni dvojček LeBrona Jamesa(23 točk, 17 skokov, 16 podaj), niti 28 točk in 11 skokov Anthonyja Davisa. Oba sta v odločilnih trenutkih zgrešila po dva prosta meta. Osmouvrščena ekipa vzhoda Orlando Magic je premagala najboljšo ekipo rednega dela Milwaukee Bucks. Orlando je nadzor nad tekmo prevzel sredi prve četrtine in vodstva do konca ni izpustil iz rok. Milwaukee se je nekajkrat približal, na 69:68 v tretji četrtini ali 99:93 v zadnji, vendar se je vedno našel nekdo pri Orlandu, ki je z metom z razdalje preprečil preobrat. Pri zmagovalcih je blestel črnogorski center Nikola Vučević s 35 točkami in 14 skoki, pomemben delež k zmagi pa so prispevali igralci s klopiTerrence Ross (18 točk), D.J. Augustin (11 točk, 11 podaj), ter Markelle Fultz inGary Clark, ki sta dosegla po petnajst točk.Giannis Antetokounmpo je bil z 31 točkami, 17 skoki in sedmimi podajami najboljši igralec Milwaukeeja, ostali ključni igralci pa so zaostali za svojimi povprečji. Eric Bledsoeje zbral 15 točk, Khris Middleton 14, Wesley Matthews10,Brook Lopezpa zgolj pet.

V četrti tekmi večera je Houston Rockets tudi brez Russella Westbrooka zlahka premagal Oklahomo City Thunder (123:108). Na krilih Jamesa Hardena, ki je dosegel 37 točk (11 skokov), so vodili od začetka do konca, ob koncu tretje četrtine pa so imeli najvišjo prednost 101:78. Izostanek Westbrooka sta odlično nadomestila Jeff Green z 22 točkami in Eric Gordon z enaindvajsetimi.

Pri Oklahomi je Danilo Gallinarizbral 29 točk, Chris Paul pa je za las zgrešil trojnega dvojčka - 20 točk, 10 skokov, 9 podaj.



Izidi, končnica, 1. krog:

- Vzhod:

Milwaukee Bucks - Orlando Magic 110:122

(Orlando vodi z 1:0 v zmagah)

Indiana Pacers - Miami Heat 101:113

(Miami vodi z 1:0 v zmagah)

(Goran Dragić 24 točk, 6 skokov, 5 podaj v 34 minutah za Miami)

- Zahod:

Houston Rockets- Oklahoma City Thunder 123:108

(Houston vodi z 1:0 v zmagah)

Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers 93:100

(Portland vodi z 1:0 v zmagah)