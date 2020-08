Milwaukee in Orlando prva na parket, Dallas v nedeljo zvečer

Moštvi Milwaukee Bucks in Orlando Magic bosta odigrali peto tekmo, ki je pred dnevi sprožila verižno reakcijo odpovedi in preloženih tekem v ameriških športih. V sredo ponoči se namreč Bucksi niso pojavili na parketu ter začeli z bojkotom tekmovanja zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi v ZDA. Kasneje so se jim pridružili tudi ostali, po nekaj dneh premora pa se bo liga NBA vendarle nadaljevala.

V noči na nedeljo bosta še dve tekmi, in sicer peti obračun med ekipama Houston Rockets in Oklahoma City Thunder (ob 0.30) ter peta tekma med Los Angeles Lakersi in Portland Trail Blazersi (3.00).

Dallas Mavericksi Luke Dončićabodo šesto tekmo prvega kroga končnice na zahodu proti Los Angeles Clippersom odigrali v nedeljo ob 21.30. Do konca sezone so Mavsi izgubili Latvijca Kristapsa Porzingisa, ki ima natrgan meniskus. Dončić in druščina bodo tako ob zaostanku z 2:3 v zmagah lovili novo presenečenje, ki bi jih ohranilo v boju za drugi krog končnice.

Denver Nuggetsi Vlatka Čančarjase bodo skušali porazu v seriji izogniti v ponedeljek zgodaj zjutraj ob 2.30 proti ekipi Utah Jazz. V nedeljo bo že ob 19. uri na sporedu prva tekma konferenčnega polfinala na Vzhodu med moštvoma Toronto Raptors in Boston Celtics. Ekipa Miami Heat z Goranom Dragićem še čaka na tekmeca v polfinalu Vzhoda, bržčas bo to Milwaukee, ki proti Orlandu vodi s 3:1 v zmagah.