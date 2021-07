Veliki finale NBA: Milwaukee proti Phoenixu

Milwaukee Bucks so tudi brez poškodovanega glavnega zvezdnika ekipe Giannisa Antetokounmpa postali prvaki vzhodne konference in se tako uvrstili v veliki finale lige NBA. Zasedba iz ameriške zvezne države Wisconsin je doslej v ligi NBA zmagala leta 1971, leta 1974 pa zaigrala v velikem finalu. Na letošnji šesti finalni tekmi v State Farm Areni v Atlanti sta bila v odsotnosti poškodovanega Grka junaka dvoboja Khris Middleton in Jrue Holiday. Skupaj sta dosegla 59 točk. Prvi je tekmecem v olimpijskem mestu nasul 32 točk in zbral sedem podaj, drugi pa je dosegel 27 točk ter devet asistenc in skokov.