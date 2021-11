Milwaukee na krilih Antetokounmpa do pomembne zmage v Philadelphii

Pri domačih namreč zvezdnik Joel Embiid, ki je bil pozitiven na novi koronavirus, Tobias Harris, Matisse Thybulle in Isaiah Joe niso igrali zaradi protikoronskih protokolov lige.

Milwaukee to sezono kljub zmagi še ni "splezal" na 50 odstotkov, saj ima še vedno negativen izkupiček, to je pet zmag in šest porazov. "Vedno je dober občutek, ko zmagaš. Želel sem storiti vse, kar je treba, da pridemo do te zmage. Moja ekipa to od mene pričakuje in potrebuje," je dejal Giannis Antetokounmpo, ki ga je dan pred tem skupaj s soigralci kot prvake lige NBA v Beli hiši gostil ameriški predsednik Joe Biden.