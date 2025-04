Milwaukee na krilih izjemnega Antetokounmpa do pomembne zmage

Pri gostiteljih, ki so bili brez šestih igralcev, vključno s Tyresom Maxeyjem , Joelom Embiidom in Paulom Georgeom , je izstopal "novinec" Adem Bono z rekordom kariere 28 točkami ob metu 13-15. Quentin Grimes je dosegel 24 točk ob desetih podajah, Guerschon Yabusele pa 22 točk.

Milwaukee Bucks so na krilih odličnega Giannisa Antetokounmpa v gosteh premagali Philadelphio 76ers s 126:113. Antetokounmpo je tekmo končal s 35 točkami, z 20 podajami in s 17 skoki. Brook Lopez je k zmagi dodal 17 točk, Kyle Kuzma pa 16.

Bucks so peti na vzhodu z 42 zmagami in s 34 porazi, medtem ko so Sixers 13. z izkupičkom 23-54. Do zmage v gosteh je prišel tudi Orlando, ki je premagal Washington s 109:97 in mu tako prizadejal že 60. poraz v sezoni. Najučinkovitejši igralec Magica je bil Paolo Banchero s 33 točkami, z 18 skoki in osmimi podajami, Franz Wagner je dodal 27 točk. V moštvu Washingtona je bil najbolj učinkovit Bub Carrington z 32 točkami.

Orlando je sedmi na vzhodu (38-40), medtem ko so Wizards krepko zadnji z le 17 zmagami in s kar 60 porazi. Memphis Grizzlies so v gosteh s 110:108 premagali Miami Heat, na tapeti pa se je vnovič znašel Ja Morant, ker je proslavljal s posnemanjem puške, potem ko je zadel odločilni koš za zmago, prvo po štirih porazih v nizu.