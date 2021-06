Milwaukee na krilih izjemnega Antetokounmpa izločil zvezdniški Brooklyn

Bucks se bodo v finalu vzhoda pomerili bodisi z Atlanto bodisi s Philadelphio, ki se bosta v noči na ponedeljek udarili na sedmi tekmi polfinala.

Na drugi strani je bil osmoljenec Kevin Durant, ki je dosegel kar 48 točk. V zadnji sekundi rednega dela je zadel met z razdalje, ki so ga sodniki najprej ocenili kot trojko oziroma vodstvo domačih, po ogledu posnetka pa so videli, da je stopil na črto za tri točke in sledil je podaljšek (109:109). Durant je nato v zadnji minuti podaljška zgrešil še dva meta za izenačenje.

Giannis Antetokounmpo je metal 15/24, ob tem pa je zbral še pet podaj in trinajst skokov. "Dali smo vse od sebe. Vedeli smo, da bomo na koncu tekme izmučeni, a izplačalo se je. Po zaostanku 0:2 v zmagah smo pokazali karakter, se vrnili v igro, izsilili sedmo tekmo in zdaj smo v finalu," je povedal junak v vrstah Milwaukeeja. Durant, ki je ob 48 točkah zbral devet skokov in šest podaj, je častno priznal poraz. "Zasluženo so zmagali. Imajo odlično ekipo in vse možnosti, da postanejo prvaki," je dejal eden od zvezdnikom Brooklyna.