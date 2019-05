Milwaukee na pol poti do finala

Košarkarji Milwaukee Bucks so dobili tudi drugo tekmo finala vzhodne konference lige NBA. Na drugi domači tekmi so Toronto Raptors zmagali s 125 : 103 in v seriji povedli z 2 : 0. Že v prvi četrtini so vodili z 18 točkami razlike, zanesljivo prednost pa držali do konca tekme. Največ zaslug za to ima Giannis Antetokounmpo, ki je bil s 30 točkami najučinkovitejši igralec svoje ekipe. Pri gostih je še točko več kot Grk dosegel Kawhi Leonard.

Giannis Antetokounmpo FOTO: AP Izid, končnica, konferenčni finale:

- vzhod:

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 125 : 103

(Milwaukke vodi z 2 : 0 v zmagah)