Milwaukee odpravil Utah, Spursi brez obolelega trenerja Popovicha preskočili Portland

Damian Lillard je zadel štiri trojke in iz igre metal 12/22 na poti do svoje tretje zaporedne tekme s 30 točkami. Giannis Antetokounmpo je dodal 31 točk in 16 skokov, medtem ko je Bobby Portis dosegel 19 točk s klopi, ko je Milwaukee dosegel nujno potrebno zmago po klavrnem začetku sezone. Prvaki lige NBA iz leta 2021 so tekmo začeli z eno zmago na sedmih tekmah, dosežkom, s katerim so bili pri repu vzhodne konference.

Videti je bilo, da je Utah pripravljen zaostriti težave Milwaukeeja, potem ko so v dvorani Fiserv Foruma v Milwaukeeju ob polčasu vodili z 61:57. Toda Bucks so končno dobili potreben zagon in z boljšo predstavo v tretji četrtini, ko so Jazz nadigrali z 31:16, pridobili prednost, ki se je izkazala za nepremostljivo. Domačim navijačem so končno dali razlog za navijanje. "Občutek je odličen," je dejal Lillard: "Če začnete tako slabo, hitro začnete rahlo zganjati paniko in vas začenja skrbeti."