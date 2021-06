Milwaukee pokazal zobe in pometel z nemočno Atlanto za izenačenje

"Prevzemam vso odgovornost za današnji poraz. Boljši moram biti pri nadziranju žoge. In boljši tudi bom, v to sem prepričan. Bili so dosti bolj fizični kot na prvi tekmi," je po tekmi priznal zvezdnik Atlante.

S tesnim pokrivanjem so mu preprečevali prodiranje pod obroč in ga prisilili v mete za tri z velike razdalje, pri katerih pa ni bil uspešen, saj je zadel le enega od osmih, še tega pa že v prvi četrtini. Izgubil je največ žog v karieri (9), igrišče pa je zapustil slabe štiri minute pred koncem tretje četrtine. In ker Young ob sebi ni imel niti pretirano razpoloženih soigralcev, je bilo hitro jasno, kdo bo slavil na drugi tekmi serije.

Trae Young je pred dnevi s fantastično predstavo (48 točk in 11 podaj) šokiral favorizirani Milwaukee, ki je tako že na začetku serije ostal brez prednosti domačega terena. Tokrat pa so Bucksi poskrbeli, da se nadarjeni ostrostrelec ni razigral, kar je bilo na koncu odločilno.

Milwaukee, ki nikoli ni zaostajal, si je ključno prednost priigral v drugi četrtini, ko mu je na krilih razigranega Holidayja (22 točk in sedem podaj) uspel delni izd 20:0 in ki jo je dobil s kar 43:17. Ob polčasu so Bucksi vodili za 32 točk (77:45), v nadaljevanju pa so z zbrano igro poskrbeli, da se gostje niso uspeli približati. V četrti ekipi sta prvi peterki na obeh straneh počivali.

"Pokazali so nam, da bomo morali priti na višji nivo, če bomo želeli igrati v finalu. Igrati bomo moralo bolj zavzeto. Niso nas presenetili, ker so igrali tako agresivno, a so nas vseeno popolnoma dominirali. Morali bomo igrati boljše," je po tekmi razlagal trener gostov Nate McMillan.

Najboljši posameznik srečanja je bil grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo s 25 točkami, devetimi skoki in šestimi podajami. Zbral je še dve blokadi, izgubil pa le eno žogo. Ko je bil na parketu, je Milwaukee tekmo dobival za 25, kar je najboljši "plus minus" izmed vseh košarkarjev. Omeniti velja še Khrisa Middletona s 15 točkami, osmimi podajami in sedmimi skoki ter Brooka Lopeza, ki je dosegel še točko več ob metu iz igre 6/8.

Pri Atlanti so bili poleg Younga dvomestni le še Danilo Gallinari z 12 točkami in John Collins ter Cam Reddish, ki sta jih vpisala po 11.