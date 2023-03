Milwaukee potrdil primat prve ekipe lige

Košarkarji Milwaukee Bucks so v severnoameriški ligi NBA prišli do nove zmage, s katero so potrdili prvo mesto na vzhodu in v celotni ligi NBA. Tokrat so s 118:113 premagali oslabljene Brooklyn Nets, razigran je bil zlasti Brook Lopez s 24 točkami, z desetimi skoki in devetimi blokadami. Slovenec Goran Dragić za svojo novo ekipo še ni zaigral.

icon-expand Mike Budenholzer FOTO: AP "Bila je tesna tekma in danes je tehtnico brez dvoma na našo stran prevesil Lopez," je po tekmi dejal domači trener Mike Budenholzer. Bobby Portis je k 19. zmagi na zadnjih 20 tekmah dodal 28 točk in 13 skokov. Pri Milwaukeeju je še drugič zaporedoma zaradi poškodbe dlani manjkal dvakratni najkoristnejši igralec (MVP) lige Giannis Antetokounmpo, Goran Dragić pa se še ni preizkusil v dresu nove ekipe. Brooklyn je bil prav tako oslabljen; pri mrežicah so manjkali Nic Claxton, Spencer Dinwiddie, Cam Johnson, Royce O'Neale in Ben Simmons. Prvi strelec mrežic je bil Patty Mills s 23 točkami. Milwaukee ima na vrhu vzhodne konference 2,5 tekme prednosti pred drugouvrščenimi Boston Celtics.



Izidi:

Detroit Pistons - Charlotte Hornets 103:113 Indiana Pacers - Houston Rockets 134:125 (podaljšek) Orlando Magic - Utah Jazz 124:129 Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 131:110 Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets 118:113

(Goran Dragić še ni igral za Milwaukee) Sacramento Kings - New York Knicks 122:117