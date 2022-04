Milwaukee povsem nadigral Chicago, Atlanta znižala zaostanek za Miamijem

Košarkarji Atlante so v prvem krogu končnice severnoameriške poklicne košarkarske lige NBA ugnali Miami s 111:110 in znižali izid v zmagah na 1:2. Branilci naslova Milwaukee Bucks so v Chicagu ugnali domačo ekipo kar s 111:81, prva ekipa rednega dela Phoenix pa se je s 114:111 veselil v Miamiju. Obe ekipi sta povedli z 2:1 v zmagah.

Nekoliko presnetljivo se z New Orleansom muči Phoenix, najboljša ekipa rednega dela lige NBA. Nepričakovan je bil že poraz na drugi tekmi v Arizoni, pa tudi tokrat je bilo izjemno tesno. "Posel še ni opravljen. Dosegli smo novo zmago in naslednjič moramo to ponoviti," je zadovoljen po tekmi povedal eden od zvezdnikov Phoenixa Chris Paul, ki je tako kot Deandre Ayton dosegel 28 točk, prvi je dodal 14 podaj, drugi kar 17 skokov. Samo v zadnjem delu je Paul dosegel 19 košev. Na nasprotni strani je Brandon Ingram dosegel kar 34 točk, CJ McCollum pa 30. Odločilni so bili prav koši Paula, ki je pet minut pred koncem zaostanek 92:93 s šestimi zaporednimi točkami spremenil v vodstvo petih točk naskoka, ki ga gostje niso več izpustili iz rok. Pri izidu 106:97 vsega 49 sekund pred koncem je bilo jasno, da je preobrat tako rekoč nemogoč. Tekmo v Atlanti je štiri sekunde pred koncem odločil Trae Young, ki je bil s 24 točkami tudi najbolj razpoložen med domačimi igralci. Odlično je nastopil tudi Srb Bogdan Bogdanović, ki je v 32 minutah dosegel 18 točk, osem skokov in šest podaj. Pri Miamiju, ta je med tekmo vodil že za 16 točk in ob vstopu v zadnjo četrtino s 87:77, je Tyler Herro dosegel 24 točk, štiri manj pa Jimmy Butler. V noči na nedeljo se bosta ekipi še enkrat pomerili v Atlanti. Velja dodati, da se je tekma začela s 15-minutno zamudo, saj so varnostne službe v dvorani odkrile sumljiv paket. Najbolj gladka je bila zmaga branilcev naslova iz Wisconsina. Chicago je bil praktično brez možnosti. Grayson Allen je za zmagovalce dosegel 22 točk, Giannis Antetokounmpo in Bobby Pofrtis, ta je zbral tudi 16 skokov, pa po 18. Pri Chicagu je bil z 19 točkami najboljši črnogorski center Nikola Vučević. Liga NBA, končnica, 1. krog, izidi:

- vzhod:

Atlanta Hawks - Miami Heat 111:110

(Miami vodi z 2:1 v zmagah)



Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 81:111

(Milwaukee vodi z 2:1 v zmagah)



- zahod: New Orleans Pelicans - Phoenix Suns 111:114

(Phoenix vodi z 2:1 v zmagah). - opomba: moštva igrajo na štiri zmage