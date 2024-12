Milwaukee v drugem polčasu zasenčil Oklahomo za osvojitev pokala NBA

Trojni dvojček je za zmagovalce dosegel Giannis Antetokounmpo, ki je tekmo končal s 26 točkami, 19 skoki in 10 podajami. Temu je dodal tri blokade in dve ukradeni žogi in bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca na parketu. Tekmo je odločila faza v drugem polčasu, ki jo je Milwaukee dobil kar z delnim izidom 19:5.

"Ponosen sem na to skupino tukaj. Vsaj 15 tekem zaporedoma že kažemo kolektivno igro. Ampak naše delo v ligi s to zmago še ni opravljeno. Veliko stvari moramo še izboljšati," je Grk pohvalil soigralce za pokalno zmago, a se takoj ozrl v naslednje izzive, ki čakajo ekipo.