Milwaukee v vlogi favorita, Brooklyn pa kljubuje začetnim napovedim

Milwaukee Bucks, ki se je leta 2021 ovenčal z naslovom prvaka lige NBA, je v naslednjih treh sezonah postopoma izgubil položaj vodilnega moštva na vzhodu. Zdaj tam že nekaj časa kraljuje aktualni prvak iz Bostona, medtem ko zasedba Giannisa Antetokonmpa in druščine išče pot k ponovni vrnitvi med najboljše.

Po katastrofalnem vstopu v sezono 2024/25 so Bucksi vstali od mrtvih in nanizali nekaj pomembnih zmag. Po odigranih 22 tekmah imajo varovanci trenerja Doca Riversa na svojem računu enako število zmag in porazov (11), moštvo Brooklyn Nets na drugi strani, ki bo nocojšnji tekmec Bucksov ob neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO (21.30), pa ima ob odigrani tekmi več zmago manj (10-13).