Milwaukee za 50. zmago v sezoni premagal prvake

Na tekmi v Torontu, ki je nakazala potencialni finale vzhodne konference, je eden najboljših košarkarjev lige Giannis Antetokounmpo za goste – ti so v Scotiabank Areni dominirali v drugem polčasu, dosegel 19 točk.

Plenilci so ob polčasu namreč še vodili z 52:50, vendar si je Milwaukee že v tretji četrtini priigral pomembno prednost in strelsko nadigral prvake s 34:19.

Najkoristnejši igralec (MVP) lige Antetokounmpo je 19 točkam dodal še 19 skokov in osem podaj. Khris Middleton je bil sicer prvi strelec Milwaukeeja z 22 točkami, osmimi skoki in tremi podajami. Več kot deset točk sta pri gostih dosegla šeEric Bledsoe (17 točk) in Brook Lopez (15).

Košarkarji Milwaukeeja so se prvič po lanskem maju in finalu vzhoda vrnili v Toronto, kjer so po dveh tekmah prednosti na koncu klonili proti poznejšim prvakom NBA.

"Vedno se dobro spominjaš zadnje tekme, ki si jo tu odigral, občutke, ki si jih takrat imel. Seveda sem o tem razmišljal med tekmo,"je bil odkrit Antetokounmpo.

Dodal je, da se je na tekmi počutil kot v končnici. "To je bilo pričakovati,"je zatrdil grški zvezdnik.