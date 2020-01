Milwaukee zmagal šestič zapored

Milwaukee je na krilih Grka Giannisa Antetokounmpa, najkoristnejši igralec minute sezone je dosegel 29 točk in 12 skokov, za šesto zmago v nizu ugnal Netse v Brooklynu s 117:97. Uspešni so bili tudi branilci naslova, Toronto Raptors so s 122:111 ugnali Minnesoto Timberwolves in se povzpeli na tretje mesto na vzhodnem delu, na četrto pa so nazadovali Boston Celtics, ker so doma izgubili proti Phoenix Suns s 119:123.



Izidi:

New Orleans Pelicans -LA Clippers 130:133

Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks 97:117

Boston Celtics - Phoenix Suns 119:123

Atlanta Hawks - Detroit Pistons 103:136

New York Knicks - Philadelphia 76ers 87:90

Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 118:116

Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors 112:122

Houston Rockets - Los Angeles Lakers 115:124

Golden State Warriors - Orlando Magic 109:95

Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 119:106

Utah Jazz - Sacramento Kings 123:101