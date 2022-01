Porazi Milwaukeeja, Utaha in Brooklyna

Utah tako ostaja pri 28 zmagah, zabeležil pa je 13. poraz v sezoni in zaseda tretje mesto tako v ligi kot na Zahodu. Pred njim so Golden State Warriors (30-9) in Phoenix Suns (30-9).

Detroitu sta do devete zmage na 39. tekmi v sezoni pomagala Saddiq Bey in Cade Cunningham s po 29 točkami. Najboljši strelec tekme v Detroitu pa je bil Donovan Mitchell z 31 točkami. Jazzi so pod košem pogrešali predvsem Rudyja Goberta , enega najboljših obrambnih igralcev lige, ki je v protokolih lige zaradi okužbe z novim koronavirusom.

Na Vzhodu je gneča na vrhu še večja. Tri zmage loči kar šest ekip, drugouvrščeni Brooklyn Netsi (25-14) pa so ponoči izgubili proti Portland Trail Blazersom (16-24) s 108:114. Mrežicam je manjkal predvsem James Harden, ki zaradi poškodbe kolena ni igral, na gostujoči tekmi pa je drugič v tej sezoni zaigral Kyrie Irving in dosegel 22 točk. Kevin Durant je dodal 28 točk in pobral še deset skokov, a to proti uravnoteženi prvi peterki Portlanda, v kateri so vsi dosegli dvomestno število točk, ni pomagalo. Domače moštvo je slavilo kljub odsotnosti zvezdnikov Damiana Lillarda in CJ McColluma.

Philadelphia (23-16) je po sedmi zaporedni zmagi korak bližje vrhu vzhodne konference, potem ko je s 111:91 ugnala Houston Rocketse (11-31). Joel Embiid je dosegel 31 točk, pri najslabši ekipi zahoda pa ni bilo razpoloženega košarkarja.

Prvaki lige NBA Milwaukee Bucks (26-17) so klonili v Charlottu (22-19) z 99:103. Khris Middleton in Giannis Antetokounmpo (13 skokov, osem podaj) sta dosegla 27 oz. 26 točk, pri domačih, ki so igrali z osmimi razpoložljimi košarkarji, pa je 27 točk dosegel Terry Rozier.

Ponoči je do zmage po podaljšku prišel Boston (20-21) proti Indiani (15-26). Kelti so s pomočjo Jaylena Browna, ki je dosegel 26 točk in 15 skokov, slavili s 101:98. Domantas Sabonis je za Pacerse dosegel trojni dvojček z 11 točkami, desetimi podajami in 23 skoki.

New York Knicksi (20-21) so s 111:96 ugnali San Antonio Spurse (15-25), Cleveland Cavaliersi (23-18) pa so bili s 109:108 boljši od Sacramento Kingsov (16-27).