Milwaukeeju domač poraz proti Knicksom, Durant popeljal Netse do zmage

Košarkarji Orlando Magic so doživeli še osmi zaporedni poraz v sezoni, tokrat so jih s 112:89 premagali San Antonio Spurs.

"Seveda si nikoli ne želiš nabrati takšnega zaostanka, kot smo si ga mi, vendar smo se nato vsaj borili do konca. Tekma je bila dolga. Ko nam je uspelo nekaj dobrih akcij, smo dobili samozavest in prejeli dodaten odmerek energije," je po tekmi dejal trener gostov Tom Thibodeau . Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo je za domačo ekipo dosegel 25 točk, Grayson Allen pa je imel z 22 svoj strelski rekord sezone.

Prvaki lige NBA, Milwaukee Bucks, so se "spotaknili" v domači dvorani in z 98:113 izgubili proti New York Knicks, ki so zaostajali že za 21 točk. Julius Randle je zbral 32 točk in 12 skokov, Derrick Rose je s klopi k zmagi dodal 23 točk, RJ Barrett pa 20.

Brooklyn Nets so v gosteh premagali Detroit Pistons s 96:90 in prišli do četrte zaporedne zmage. Kevin Durant je dosegel 29 točk in deset skokov ter dodal pet podaj, LaMarcus Aldridge pa je dodal 16 točk. Durant je postal prvi igralec v zgodovini Mrežic, ki je dosegel vsaj 20 točk na prvih devetih tekmah sezone.

Golden State Warriors so v San Franciscu proti New Orleans Pelicans slavili zmago s 126:85, Stephen Curry je bil prvi strelec domače ekipe z 19 točkami in s šestimi podajami.

Košarkarji Toronto Raptors so gostili Cleveland Cavalierse. Gosti so v razprodani dvorani Scotiabank Arena zmagali s 102:101, Goran Dragić pa po odločitvi trenerja spet ni igral in še kar čaka na razplet svojega položaja.