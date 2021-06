Osamljeni Durant ni zmogel preprečiti izenačenja Bucksov, Netse skrbi poškodba Irvinga

Milwaukee se je na domačem parketu z dvema zmagama vrnil med žive, a prva zgodba po četrtem obračunu Bucksov in Netsov je zagotovo ta, koliko časa bo odsoten Kyrie Irving. Potem ko so mrežice že v prvi minuti prve tekme ostale brez Jamesa Hardna, jim sedaj grozi, da bodo serijo zaključile še brez drugega člena velike trojice. Irving si je namreč sredi druge četrtine, ko je Milwaukee vodil za štiri, v skoku z Giannisom Antetokounmpom zvil gleženj, po katerem se je na parketu dolgo zvijal od bolečin, kmalu po odhodu v garderobo pa je postalo jasno, da ga ne bomo več videli.

Koliko časa bo odsoten, bodo razkrili dodatni zdravniški pregledi, je pa bilo po tem nesrečnem dogodku evidentno, da Kevin Durant proti borbenim in obrambno naravnanim Bucksom vsega ne more storiti sam. Na odmor so sicer slednji odšli z zgolj petimi točkami prednosti, na začetku drugega polčasa pa so tekmo obrnili v svojo korist in vodstva vse do konca niso izpustili iz rok. Usoda gostov je bila zapečatena pet minut pred koncem, ko je njihov trener Steve Nash na parket poslal celotno drugo enoto.