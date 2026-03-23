Minnesota brez Edwardsa do zmage v Bostonu

Nikola Jokić je tekmecem iz Oregona nasul 22 točk, poleg tega pa je pobral 14 žog pod obema obročema in zbral 14 podaj. Izkazal se je tudi Jamal Murray z 22 točkami.

Volkovi so v drugi četrtini zaostajali za 15 točk, na koncu pa slavili v bostonski dvorani TD Garden. Bones Hyland je za zmago dosegel 23, Jaden McDaniels 19 in Ayo Dosunmu pa 17 točk. New York Knicks so ugnali Washington Wizards s 145:113. Karl-Anthony Towns je za kratkohlačnike prispeval 26 točk in 16 skokov, Jalen Brunson pa 23 točk. Phoenix je bil boljši od Toronta s 120:98.