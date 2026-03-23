Minnesota brez Edwardsa do zmage v Bostonu

Nikola Jokić je tekmecem iz Oregona nasul 22 točk, poleg tega pa je pobral 14 žog pod obema obročema in zbral 14 podaj. Izkazal se je tudi Jamal Murray z 22 točkami.
Volkovi so v drugi četrtini zaostajali za 15 točk, na koncu pa slavili v bostonski dvorani TD Garden. Bones Hyland je za zmago dosegel 23, Jaden McDaniels 19 in Ayo Dosunmu pa 17 točk. New York Knicks so ugnali Washington Wizards s 145:113. Karl-Anthony Towns je za kratkohlačnike prispeval 26 točk in 16 skokov, Jalen Brunson pa 23 točk. Phoenix je bil boljši od Toronta s 120:98.
Vodstvo lige NBA je v nedeljo zvečer po slovenskem času preklicalo avtomatsko kazen prepovedi ene tekme za slovenskega zvezdnika Luko Dončića. Ljubljančan je v noči na nedeljo v Orlandu po verbalnem obračunu s Gruzijcem Gogo Bitadzejem prejel svojo 16. tehnično napako. Liga NBA je v kratki izjavi na omrežju X zapisala, tako da slovenski košarkarski virtuoz lahko nastopil na torkovi tekmi proti Detroitu, trenutno vodilni ekipi v vzhodni konferenci.
Jezerniki so z razmerjem zmag in porazov 46-25 na tretjem mestu v zahodni konferenci. Pred njimi so le branilci naslova Oklahoma City Thunder (56-15) in San Antonio Spurs (53-18), za njimi pa Houston Rockets (43-27) ter Denver Nuggets in Minnesota Timberwolves (oba 44-28). V vzhodni konferenci so na vrhu Detroit Pistons (51-19), Boston Celtics (47-24) in New York Knicks (47-25).
Liga NBA, izidi:
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 128:112
Sacramento Kings - Brooklyn Nets 126:122
New York Knicks - Washington Wizards 145:113
Boston Celtics - Minnesota Timberwolves 92:102
Phoenix Suns - Toronto Raptors 120:98
