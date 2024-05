'Minnesota je odlična ekipa, normalno je, da nama z Luko ne bodo pustili dihati'

Najzvestejši privrženci Dallasa še kako dobro pomnijo nepozabno sezono 2010/11, v kateri so zdajšnji trener Mavsov Jason Kidd, Dirk Nowitzki in druščina po šestih tekmah velikega finala proti Miamiju (4:2) osvojili do sedaj edini šampionski prstan v zgodovini franšize.

Nekaj podobnega lahko uspe v letošnji sezoni tudi Luki Dončiću, Kyrieju Irvingu in ostalim iz aktualne generacije Dallasovega moštva, a do ponovitve šampionske zgodbe izpred 13 let bo treba najprej dokončati serijo v konferenčnem finalu proti Minnesoti, nato pa, v kolikor se Mavericksi naposled uvrstijo v veliki finale, preskočiti še izjemno visoko oviro po imenu Boston Celtics. Na četrti tekmi v American Airlines Centru so tokrat Volkovi iz Minnesote prikazali nekoliko boljšo igro kot na predhodnih treh obračunih. Predvsem je bil veliko bolj razpoložen za igro v napadu Karl-Anthony Towns, medtem ko je prvi zvezdnik moštva Anthony Edwards vse skupaj tudi v končnici tekme, ki je bila rakova rana varovancev Chrisa Fincha v minulih dneh, povezal v smiselno celoto za znižanje zaostanka v seriji na 1:3.