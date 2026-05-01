Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Minnesota Jokićev Denver poslala na dopust

Minneapolis, 01. 05. 2026 07.23 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves

Ekipa Minnesota Timberwolves je v prvem krogu končnice lige NBA premagala Denver Nuggets pod vodstvom srbskega zvezdnika Nikole Jokića s 110:98 in si s 4:2 v zmagah zagotovila drugi krog proti San Antonio Spurs. New York Knicks so Atlanto nadigrali kar s 140:89 in slavili s 4:2 v zmagah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralci New Yorka so prikazali eno najbolj dominantnih predstav v zgodovini končnic NBA. Dosegli so največ točk in najvišjo zmago v zgodovini ekipe v končnicah ter si zagotovili polfinale vzhodne konference. Tam se bodo pomerili z ekipo Boston Celtics ali Philadelphio 76ers. Ta serija je po zmagi Philadelphie s 106:93 na tretji tekmi večera izenačena na 3:3.

Knicks so serijo zaključili na prepričljiv način, saj so proti Hawks vodili s kar z 61 točkami prednosti, preden so v zadnji četrtini na klop poslali svojo najboljšo postavo.

Izidi, končnica, 1. krog:
- vzhodna konferenca:
Atlanta Hawks - New York Knicks 89:140

- New Yiork je slavil s 4:2 v zmagah:

Philadelphia 76ers - Boston Celtics 106:93
- izid v zmagah izenačen na 3:3;

- zahodna konferenca:
Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 110:98

- Minnesota slavila s 4:2 v zmagah.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692