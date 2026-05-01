Minnesota Jokićev Denver poslala na dopust

Igralci New Yorka so prikazali eno najbolj dominantnih predstav v zgodovini končnic NBA. Dosegli so največ točk in najvišjo zmago v zgodovini ekipe v končnicah ter si zagotovili polfinale vzhodne konference. Tam se bodo pomerili z ekipo Boston Celtics ali Philadelphio 76ers. Ta serija je po zmagi Philadelphie s 106:93 na tretji tekmi večera izenačena na 3:3.
Knicks so serijo zaključili na prepričljiv način, saj so proti Hawks vodili s kar z 61 točkami prednosti, preden so v zadnji četrtini na klop poslali svojo najboljšo postavo.
Izidi, končnica, 1. krog:
- vzhodna konferenca:
Atlanta Hawks - New York Knicks 89:140
- New Yiork je slavil s 4:2 v zmagah:
Philadelphia 76ers - Boston Celtics 106:93
- izid v zmagah izenačen na 3:3;
- zahodna konferenca:
Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 110:98
- Minnesota slavila s 4:2 v zmagah.
