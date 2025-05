Minnesota lovi nujno zmago za priključek

Košarkarji Oklahome so z domačima zmagama na najboljši možen način odprli finalno serijo na zahodu. Shai Gilgeous-Alexander in ostali so brez večjih težav prirezali krila visokoleteči zasedbi Minnesote, ki nikakor ne najde pravega ritma. Serija se zdaj za naslednji dve tekmi seli v Minneapolis, kjer bodo varovanci trenerja Chrisa Fincha skušali priti do dveh zmag. Prenos tretje tekme na Kanalu A in VOYO v nedeljo od 2.30 naprej po slovenskem času.