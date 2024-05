Minnesota nadigrala Denver: o finalistu na zahodu bo odločala sedma tekma

Nuggets so imeli v Minneapolisu katastrofalen met, le nekaj nad 30 odstotkov iz igre, zadeli pa so 19,4 odstotka poskusov trojk. Pri gostiteljih je bil Anthony Edwards prvi strelec s 27 točkami, 22 točk jih je ob devetih skokih dosegel prvi mož prvakov Nikola Jokić.

V noči na soboto bodo igrali polfinale vzhodnega dela, Indiana Pacers bo gostila New York Knicks, slednji so v prednosti v zmagah s 3:2. Z enakim izidom vodijo igralci Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića proti ekipi Oklahoma City Thunder. Šesta in morebiti že odločilna tekma teh dveh ekip bo v noči na nedeljo v Dallasu. Nadaljevanje prvenstva so si na vzhodu že zagotovili košarkarji Bostona, ki so Cleveland izločili s 4:1 v zmagah.