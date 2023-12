Minnesota odslovila Lakerse, Detroit vse bližje rekordni seriji porazov

V dresu Milwaukeeja pa je spet blestel Giannis Antetokounmpo s 37 koši, 10 skoki in šestimi podajami. Damian Lillard je dodal 24 točk in osem podaj za 15. zaporedno zmago v domači dvorani Fiserv Forum arena. Franz Wagner je za Orlando, ki je doživel že četrti zaporedni poraz, dosegel 29 točk, Paolo Banchero 23 in Moritz Wagner 21. Eden od razlogov za poraz je nedvomno slab izkupiček Orlanda pri metu za tri točke - 8:33.

Končala pa se je serija devetih zmag Los Angeles Clippers, ki so proti Orlandu zaigrali brez Kawhija Leonarda. Tekmeci so slavili s 134:115. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 31 točk za zmagovalce, novinec Chet Holmgren pa 23. Na drugi strani sta s 23 in 22 točkami izstopala James Harden in Paul George, Russell Westbrook je 15 točkam dodal 13 skokov.